На Львівщині викрили депутатів міськрад, які вимагали 800 тис. грн "відкату"

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Правоохоронці викрили двох депутатів міських рад Львівщини, які організували корупційну схему, отримуючи 5-10% від суми державних контрактів. Загалом фігуранти встигли незаконно збагатитися на 800 тисяч гривень

Про це інформує пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Правоохоронці з’ясували, що до корупційної схеми причетні депутати Старосамбірської та Яворівської міських рад. Один із них лобіював інтереси конкретних комерційних структур, тоді як інший, працюючи керівником одного з відділів, забезпечував їхню перемогу в тендерах.

Наразі правоохоронці зафіксували два випадки отримання хабарів: 275 тисяч та 546 тисяч гривень. У ході обшуків у зловмисників вилучили понад 1,6 млн гривень, 14,5 тисячі доларів США, 2,5 тисячі євро, автомобіль, а також десятки банківських карток.

Фігурантам повідомили про підозру:

депутату Яворівської міськради — за ч. 4 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди) КК України;

депутату Старосамбірської міськради — за ч. 3 ст. 369 (Надання неправомірної вигоди) КК України.

Санкції передбачають до 12 років ув’язнення для першого та до восьми років — для другого.

Одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 908 400 гривень. Для іншого підозрюваного запобіжний захід ще визначають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутата Львівської облради Доманського, який ховав долари в унітазі, відправили під домашній арешт.