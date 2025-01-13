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13 января 2025, 19:25

На Львовщине разоблачили депутатов горсоветов, требовавших 800 тыс. грн "отката"

13 января 2025, 19:25
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фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили двух депутатов городских советов Львовщины, организовавших коррупционную схему, получая 5-10% от суммы государственных контрактов. В общем, фигуранты успели незаконно обогатиться на 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что к коррупционной схеме причастны депутаты Старосамборского и Яворивского городских советов. Один из них лоббировал интересы конкретных коммерческих структур, в то время как другой, работая руководителем одного из отделов, обеспечивал их победу в тендерах.

В настоящее время правоохранители зафиксировали два случая получения взяток: 275 тысяч и 546 тысяч гривен. В ходе обысков у злоумышленников изъяли более 1,6 млн гривен, 14,5 тысяч долларов США, 2,5 тысяч евро, автомобиль, а также десятки банковских карт.

Фигурантам сообщили о подозрении:

  • депутату Яворивского горсовета - по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины;
  • депутату Старосамборского горсовета - по ч. 3 ст. 369 (Предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

Санкции предусматривают до 12 лет тюрьмы для первого и до восьми лет – для второго.

Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 908 400 гривен. Для другого подозреваемого меру пресечения еще определяют.

Напомним, ранее сообщалось, что депутата Львовского облсовета Доманского, прятавшего доллары в унитазе, отправили под домашний арест.

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