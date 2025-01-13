На Київщині директор фірми привласнив на ремонті дороги понад 3,5 млн грн

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Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному жителю Києва, який під час ремонту дороги незаконно заволодів коштами громади у Фастівському районі. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

Відомо, що в 2023 році сільська рада уклала договір із товариством з обмеженою відповідальністю на капітальний ремонт дороги в селі Великі Гуляки. Однак керівник підприємства в актах виконаних робіт вказав завищені обсяги, внісши до них завідомо неправдиві дані.

На підставі цих фальшивих документів із бюджету перерахували кошти на рахунок підприємства, що завдало громаді збитків на понад 3,5 мільйона гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактами заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства "Київпастранс", який розтратив понад 1,8 млн грн на ремонті гуртожитку.