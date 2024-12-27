06:05  27 грудня
Житель Київщини намагався провезти в Україну партію ґаджетів Apple на 6 млн гривень
05:29  27 грудня
На Одещині засудили "сина Бога", який відмовився від мобілізації
02:23  27 грудня
У Харкові знешкодили російську ракету Х-59, яка не розірвалася
UA | RU
UA | RU
27 грудня 2024, 15:25

Депутата Львівської облради Доманського, який ховав долари в унітазі, відправили під домашній арешт

27 грудня 2024, 15:25
Читайте также на русском языке
фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю вранці, 27 грудня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для депутата Львівської обласної ради від партії "ЄС" Володимира Доманського — цілодобовий домашній арешт. Його разом із заступником мера Яворова Віталієм Денегою підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

На засіданні прокурор Дмитро Обихвост розповів про деталі затримання. Так, 24 грудня, близько 12:00, Віталій Денега, який діяв з Володимиром Доманським, отримав 190 тисяч гривень.

Пізніше, близько 14:00, депутат Львівської облради Доманський під час особистої зустрічі за місцем проживання одержав від підприємця 19 тисяч доларів США. Було задокументовано кілька таких епізодів. Загалом підозрювані, за даними слідства, заволоділи сумою 25 тисяч доларів та 190 тисяч гривень.

"Під час досудового розслідування у вказаному провадженні задокументовано спілкування підозрюваного Доманського та заступника мера Яворова Денеги із потерпілим, під час яких задокументовано обставини прохань щодо надання грошових коштів у вказаних сумах. Також задокументовано три факти передачі коштів потерпілим на вимогу підозрюваних", — додав прокурор Дмитро Обихвост.

Після передачі останньої частини грошей відбувся обшук і затримання. У помешканні Доманського правоохоронці оглянули і ідентифікували гроші, які виявили на місці. Це були ті ж купюри, які підприємець передав депутату незадовго до цього.

Прокурор додав, що саме Володимир Доманський намагався знищити гроші, зливши їх в унітаз. Того ж дня посадовців затримали.

"Володимиру Доманському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 25 лютого 2025 року. Підозрюваний не може покидати місце проживання та має здати на зберігання документи для виїзду закордон", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня правоохоронці затримали депутата Львівської облради, а також його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Депутат ховав хабар в унітазі.

суд хабар Київ закупівля домашній арешт Львівська область запобіжний захід шахрайство
Скандального ексвійськкома Борисова знову відправили у СІЗО
26 грудня 2024, 19:43
Колишнього голову одеського УДАРу, якого спіймали на хабарі, взяли під арешт
26 грудня 2024, 19:07
Експосадовці столичного КП отримали підозри за привласнення 9 млн грн
26 грудня 2024, 18:39
Всі новини »
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
Керівник одного з департаментів КМДА отримав фейкову інвалідність, — СБУ
27 грудня 2024, 16:29
Кабмін надав бронь від мобілізації всім українським священнослужителям
27 грудня 2024, 16:10
На Харківщині провели майже 40 обшуків у ТЦК та ВЛК
27 грудня 2024, 16:02
Окупанти вдарили дроном по Херсонському району: поранений цивільний
27 грудня 2024, 15:40
Чи може дивергенція RSI та правильний ноутбук подвоїти ваш дохід на Форекс у 2025?
27 грудня 2024, 15:22
СБУ затримала мешканця Рівного, який готував масштабну диверсію на залізниці
27 грудня 2024, 15:19
З Алеї міст-героїв у Києві прибрали Москву та Мінськ
27 грудня 2024, 15:08
На затонулому судні Ursa Major було обладнання для "Калібрів" – ВМС України
27 грудня 2024, 15:02
Шмигаль показав наслідки російської атаки на енергетичний об'єкт у Запоріжжі
27 грудня 2024, 15:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »