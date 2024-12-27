Депутата Львівської облради Доманського, який ховав долари в унітазі, відправили під домашній арешт

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У п'ятницю вранці, 27 грудня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для депутата Львівської обласної ради від партії "ЄС" Володимира Доманського — цілодобовий домашній арешт. Його разом із заступником мера Яворова Віталієм Денегою підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

На засіданні прокурор Дмитро Обихвост розповів про деталі затримання. Так, 24 грудня, близько 12:00, Віталій Денега, який діяв з Володимиром Доманським, отримав 190 тисяч гривень.

Пізніше, близько 14:00, депутат Львівської облради Доманський під час особистої зустрічі за місцем проживання одержав від підприємця 19 тисяч доларів США. Було задокументовано кілька таких епізодів. Загалом підозрювані, за даними слідства, заволоділи сумою 25 тисяч доларів та 190 тисяч гривень.

"Під час досудового розслідування у вказаному провадженні задокументовано спілкування підозрюваного Доманського та заступника мера Яворова Денеги із потерпілим, під час яких задокументовано обставини прохань щодо надання грошових коштів у вказаних сумах. Також задокументовано три факти передачі коштів потерпілим на вимогу підозрюваних", — додав прокурор Дмитро Обихвост.

Після передачі останньої частини грошей відбувся обшук і затримання. У помешканні Доманського правоохоронці оглянули і ідентифікували гроші, які виявили на місці. Це були ті ж купюри, які підприємець передав депутату незадовго до цього.

Прокурор додав, що саме Володимир Доманський намагався знищити гроші, зливши їх в унітаз. Того ж дня посадовців затримали.

"Володимиру Доманському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 25 лютого 2025 року. Підозрюваний не може покидати місце проживання та має здати на зберігання документи для виїзду закордон", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня правоохоронці затримали депутата Львівської облради, а також його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Депутат ховав хабар в унітазі.