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10 січня 2025, 15:19

На Львівщині чиновника викрили у "сміттєвій" корупції

10 січня 2025, 15:19
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фото: lviv.gp.gov.ua
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Правоохоронці Львівщини викрили та повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств Стрийського району за фактом вимагання та одержання хабаря

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Як зазначається у повідомленні, підозрюваний систематично вимагав від підприємця кошти за купівлю твердих побутових відходів з полігону, який перебуває під управлінням комунального підприємства. Підприємець купував пластик, скло та металеву тару.

Фігурант, за даними слідства, обіцяв за гроші організувати безперешкодне вивезення необхідних підприємцеві матеріалів без офіційних договорів. Сума "платежів" мала б залежати від кількості та вартості вивезених побутових відходів за кілограм.

Чиновника затримали правоохоронці після одержання чергового хабаря у розмірі 45 тисяч гривень. Загалом вдалося задокументувати отримання фігурантом 108 тис. грн за цією схемою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові затримали голову військово-лікарської комісії та військовозобов’язаного, які організували незаконну схему відстрочки від мобілізації за хабар у 2000 доларів.

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