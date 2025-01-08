07:46  08 січня
На кордоні затримали партію контрабандної техніки на пів мільйона доларів
02:35  08 січня
Подвійне вбивство під Вінницею: чоловік облив пальним і підпалив двох людей
23:47  07 січня
У Києві під сходами багатоповерхівки оселилися десятки декоративних пацюків
UA | RU
UA | RU
08 січня 2025, 10:36

У Львові засудили кримінальника за "мінування" міського вокзалу

08 січня 2025, 10:36
Читайте также на русском языке
фото: Facebook/Львів залізничний вокзал "Львів-Головний"
Читайте также
на русском языке

За чотири неправдиві дзвінки про нібито мінування Головного залізничного вокзалу міста Львова чоловік проведе у місцях позбавлення волі понад 5 років

Про це інформує RegioNews з посиланням на вирок Залізничного районного суду міста Львів.

Згідно з матеріалами суду, 6 жовтня 2024 року близько 6:00 протягом 15 хвилин чоловік чотири рази телефонував на лінію "102", заявляючи про загрозу вибуху Головного залізничного вокзалу міста Львова.

За інформацією пресслужби суду, це призвело до дезорганізації функціонування будівель та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення.

Того ж дня зловмисника затримали та узяли під варту. Під час судового засідання чоловік визнав провину, щиро каявся і просив суворо його не карати, і просив врахувати строк попереднього ув`язнення.

Згідно з даними "Судового репортера", обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Зокрема, це вже восьма його судимість.

Раніше, у 2022 році він був засуджений на 4 роки і 3 місяці за грабіж, коли у стані алкогольного спʼяніння викрав 160 грн із продуктового магазину. Покарання відбував в Катеринівській виправній колонії (№ 46).

16 вересня 2024 року згідно з рішенням суду його звільнили умовно-достроково як особу, котра виявила бажання проходити військову службу за контрактом у підрозділі Національної гвардії України. Чоловіка призначили стрільцем спеціалізованого штурмового батальйону військової частини.

Згідно з вироком Залізничного районного суду міста Львів, за неправдиві повідомлення про підготовку вибуху, зловмисника засудили до 4 років увʼязнення. Але з урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком остаточний строк складе 5 років 9 місяців і 11 днів.

Нагадаємо, у листопаді в Україні була зафіксована чергова хвиля повідомлень про замінування будівель. Повідомлення про мінування держустанов, адміністративних будівель, обʼєктів охорони здоров’я, торгових центрів тощо надійшли щонайменше у 13 областях.

мінування
У Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю обленерго
22 листопада 2024, 15:07
Жителю Ужгорода, який "замінував" театр, загрожує шість років в'язниці
19 листопада 2024, 04:35
Житель Львова залишив у міській раді "пакет з вибухівкою" — подробиці від поліції
09 липня 2024, 16:57
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Хмельниччині двоє російських агентів влаштували диверсію на залізниці
08 січня 2025, 10:27
Стало відомо, скільки працівників Запорізької АЕС перейшли на бік окупантів
08 січня 2025, 10:08
Трамп не обіцяв зупинити війну за пів року
08 січня 2025, 09:36
Росіяни вночі запустили по Україні понад 60 дронів: скільки вдалося збити
08 січня 2025, 09:14
Ворог атакував дронами прикордоння Сумщини, поранено людину
08 січня 2025, 09:02
На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще дев'ятеро поранені
08 січня 2025, 08:31
У поліції показали наслідки нічної дронової атаки на Київщині: пошкоджено будинок
08 січня 2025, 08:12
Інтерв'ю Лексу Фрідману: американські демократи не забудуть цього Зеленському
08 січня 2025, 08:01
На кордоні затримали партію контрабандної техніки на пів мільйона доларів
08 січня 2025, 07:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »