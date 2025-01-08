У Львові засудили кримінальника за "мінування" міського вокзалу

фото: Facebook/Львів залізничний вокзал "Львів-Головний"

За чотири неправдиві дзвінки про нібито мінування Головного залізничного вокзалу міста Львова чоловік проведе у місцях позбавлення волі понад 5 років

Про це інформує RegioNews з посиланням на вирок Залізничного районного суду міста Львів.

Згідно з матеріалами суду, 6 жовтня 2024 року близько 6:00 протягом 15 хвилин чоловік чотири рази телефонував на лінію "102", заявляючи про загрозу вибуху Головного залізничного вокзалу міста Львова.

За інформацією пресслужби суду, це призвело до дезорганізації функціонування будівель та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення.

Того ж дня зловмисника затримали та узяли під варту. Під час судового засідання чоловік визнав провину, щиро каявся і просив суворо його не карати, і просив врахувати строк попереднього ув`язнення.

Згідно з даними "Судового репортера", обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Зокрема, це вже восьма його судимість.

Раніше, у 2022 році він був засуджений на 4 роки і 3 місяці за грабіж, коли у стані алкогольного спʼяніння викрав 160 грн із продуктового магазину. Покарання відбував в Катеринівській виправній колонії (№ 46).

16 вересня 2024 року згідно з рішенням суду його звільнили умовно-достроково як особу, котра виявила бажання проходити військову службу за контрактом у підрозділі Національної гвардії України. Чоловіка призначили стрільцем спеціалізованого штурмового батальйону військової частини.

Згідно з вироком Залізничного районного суду міста Львів, за неправдиві повідомлення про підготовку вибуху, зловмисника засудили до 4 років увʼязнення. Але з урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком остаточний строк складе 5 років 9 місяців і 11 днів.

Нагадаємо, у листопаді в Україні була зафіксована чергова хвиля повідомлень про замінування будівель. Повідомлення про мінування держустанов, адміністративних будівель, обʼєктів охорони здоров’я, торгових центрів тощо надійшли щонайменше у 13 областях.