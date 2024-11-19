Жителю Ужгорода, який "замінував" театр, загрожує шість років в'язниці

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В Ужгороді затримали чоловіка, якого підозрюють у неправдивому повідомленні про замінування Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Про це йдеться на сайті поліції Закарпаття, передає RegioNews.

Повідомлення про замінування драмтеатру надійшло до поліції 17 листопада о 17:09. Більш детальної інформації у розмові з оператором чоловік не надав та кинув слухавку.

На місце прибули працівники поліції, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Вони обстежили будівлю та жодних підозрілих чи небезпечних предметів не виявили.

Правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надійшло від місцевого жителя. Для цього він скористався чужим телефоном.

Підозрюваного розшукали та затримали. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Чоловікові загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розшукали жінку, яка неправдиво повідомила про замінування будівлі ТЦК.