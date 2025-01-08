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08 января 2025, 10:36

Во Львове осудили уголовника за "минирование" городского вокзала

08 января 2025, 10:36
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фото: Facebook/Львів залізничний вокзал "Льві́в-Головни́й"
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За четыре ложных звонка о якобы минировании Главного железнодорожного вокзала города Львова мужчина проведет в местах лишения свободы более 5 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор Железнодорожного районного суда города Львов.

Согласно материалам суда, 6 октября 2024 около 6:00 в течение 15 минут мужчина четыре раза звонил на линию "102", заявляя об угрозе взрыва Главного железнодорожного вокзала города Львов.

По информации пресс-службы суда, это привело к дезорганизации функционирования зданий и безосновательному отвлечению сил и средств специальных служб для проверки указанного сообщения.

В тот же день злоумышленник был задержан и взят под стражу. Во время судебного заседания мужчина признал вину, искренне каялся и просил строго его не наказывать, и просил учесть срок предварительного заключения.

Согласно данным "Судебного репортера", обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности, это уже восьмая его судимость.

Ранее, в 2022 году, он был осужден на 4 года и 3 месяца за грабеж, когда в состоянии алкогольного опьянения похитил 160 грн из продуктового магазина. Наказание отбывал в Екатериновской исправительной колонии (№46).

16 сентября 2024 года согласно решению суда его уволили условно-досрочно как лицо, изъявившее желание проходить военную службу по контракту в подразделении Национальной гвардии Украины. Мужчину назначили стрелком специализированного штурмового батальона воинской части.

Согласно приговору Железнодорожного районного суда Львова, за ложные сообщения о подготовке взрыва, злоумышленника приговорили к 4 годам тюрьмы. Но с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательный срок составит 5 лет 9 месяцев и 11 дней.

Напомним, в ноябре в Украине была зафиксирована очередная волна сообщений о заминировании зданий. Сообщения о минировании госучреждений, административных зданий, объектов здравоохранения, торговых центров и т.п. поступили по меньшей мере в 13 областях.

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