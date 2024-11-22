У Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю обленерго

фото: прокуратура

У Харкові затримали 29-річного чоловіка, який двічі повідомив про «замінування» будівлі обленерго

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловікові повідомили про підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху.

За даними слідства, 21 листопада фігурант написав листа на офіційну електронну пошту АТ "Харківобленерго", в якому повідомив, що будівля підприємства нібито замінована.

При цьому він погрожував: "не скасуєте відключення світла – злетите у повітря". Через деякий час він подзвонив ще й на "гарячу лінію" Харківобленерго і також повідомив про замінування.

"Це привело до дезорганізації функціонування установи та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення", - зазначили у прокуратурі.

Чоловіка швидко розшукали та затримали. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді затримали чоловіка, якого підозрюють у неправдивому повідомленні про замінування Закарпатського обласного музично-драматичного театру.