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У Вінниці затримали працівника одного з районних ТЦК, який допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ та поліції.

За гроші командир взводу обіцяв внести недостовірні відомості до баз даних та оформити клієнтам "відстрочку" від мобілізації. Свої послуги ділок оцінив в 16 тисяч доларів з чотирьох чоловіків.

Для пошуку потенційних клієнтів фігурант використовував особисті зв’язки. Його затримали "на гарячому" 3 січня, коли він одержував чергову частину хабаря.

Також правоохоронці встановили, що військовий за 600 доларів "продавав" чоловікам частково заповнені бланки повісток, щоб предʼявляти їх представникам ТЦК, видаючи за справжні. Таким чином військовозобовʼязані мали змогу ухилитися від мобілізації.

Під час обшуків за місцем проживання 30-річного військового та у його авто правоохоронці виявили:

мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

гроші, отримані злочинним шляхом.

Зловмиснику оголосили підозру. Його взяли під варту. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть співробітника ТЦК, який за 4-7 тисяч доларів вносив в електронну базу "Оберіг" неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.