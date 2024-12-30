На Львівщині куля з пневматичної рушниці влучила у голову 4-річної дівчинки

фото: поліція

У місті Самбір на Львівщині внаслідок випадкового пострілу з пневматичної гвинтівки постраждала чотирирічна дівчинка. Куля влучила дитині у голову

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Львівщини.

Інцидент трапився 28 грудня. За даними поліції, двоє малолітніх дітей - 6-річний хлопчик та його двоюрідна сестра віком 4 роки, перебуваючи у будинку своєї бабусі, де знайшли у коморі пневматичну гвинтівку. Діти вирішили погратися зброєю.

Несподівано гвинтівка вистрелила, внаслідок чого дівчинка отримала поранення голови. Зараз вона госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів, загрози її життю немає.

Пневматичну гвинтівку іноземного виробництва калібру 4,5 мм правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Покарання за цією статтею передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше житель Київщини випадково вистрелив з мисливської рушниці у дружину.