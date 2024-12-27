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27 грудня 2024, 23:36

Суд виніс вирок жительці Сумщини, яка мало не забила до смерті сусідську дитину

27 грудня 2024, 23:36
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фото ілюстраційне: поліція
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До 11 років позбавлення волі засуджено 24-річну дівчину, яка намагалась вбити сусідську дитину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Подія сталась у місті Білопілля 10 березня цього року. 13-річна дівчинка пішла до сусідки, аби погратись з її дітьми.

"З невідомих мотивів господарка спочатку побила сусідську дівчинку дерев’яним поліном, а потім ще й нанесла декілька ударів ножем", - розповіли у прокуратурі.

Дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

При цьому у суді обвинувачена заперечувала свою провину. Однак за результатом зібраних доказів її визнано винною в замаху на вбивство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селі Чубинці Білоцерківського району чоловік посварився зі своєю співмешканкою та вдарив її по голові, від чого жінка померла.

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