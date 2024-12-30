На Львовщине пуля из пневматического ружья попала в голову 4-летней девочки

фото: полиция

В городе Самбор на Львовщине в результате случайного выстрела из пневматической винтовки пострадала четырехлетняя девочка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

Инцидент произошел 28 декабря. По данным полиции, двое малолетних детей - 6-летний мальчик и его двоюродная сестра в возрасте 4 лет, находясь в доме своей бабушки, где нашли в кладовке пневматическую винтовку. Дети решили поиграть оружием.

Неожиданно винтовка выстрелила, в результате чего девочка получила ранение головы. Сейчас она госпитализирована и находится под наблюдением врачей, угроз ее жизни нет.

Пневматическую винтовку иностранного производства калибра 4,5 мм правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену.