01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 18:39

Експосадовці столичного КП отримали підозри за привласнення 9 млн грн

26 грудня 2024, 18:39
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Колишнє керівництво столичного КП організувало схему з привласнення коштів громади Києва. Майже 9 млн грн були перераховані на фіктивну реконструкцію трамвайної лінії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Серед учасників оборудки з бюджетними коштами - вже колишній в. о. заступника гендиректора одного з найбільших столичних комунальних підприємств, що спеціалізується на перевезенні пасажирів, його підлеглий - ексначальник Дирекції з будівництва та утримання об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури, а також директор фірми-підрядника.

За даними слідства, керівник комунального підприємства у 2020 році вступив у змову з підпорядкованим йому начальником відокремленого підрозділу. Заступник гендиректора підприємства ініціював процедуру закупівлі щодо реконструкції трамвайної лінії на прилеглій ділянці до Дарницького залізничного вокзалу міста Києва. Для реалізації злочинного плану, як зазначається у повідомленні, зловмисники залучили у спільники директора малого приватного підприємства.

Таким чином службові особи компанії-перевізника створили штучні умови для участі та перемоги у процедурі закупівлі підконтрольної фірми-підрядника. При цьому, як наголошують правоохоронці, приватне підприємство не мало у своєму штаті сертифікованих працівників для розробки необхідної проєктної документації по об’єкту, тому фігуранти підробили підписи експертів, після чого уклали договір між сторонами угоди.

Після створення видимості законних підстав для перерахування коштів за документальне оформлення неіснуючих послуг майже 9 млн грн з бюджету міста були перераховані на рахунки фірми-підрядника у повному обсязі.

За заволодіння коштами бюджету територіальної громади в особливо великих розмірах фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої були причетні посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА). Під час спецоперації затримали адвоката – керівника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова. Він вимагав 1 млн доларів США хабара від підприємця.

Київ розкрадання комунальні підприємства корупційна схема
Чиновник міськради на Харківщині намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову
26 грудня 2024, 17:22
Неякісні спальники для Нацгвардії на 30 млн грн: директору підприємства оголосили підозру
26 грудня 2024, 12:50
У Києві після інциденту відновили роботу станції метро "Либідська"
26 грудня 2024, 11:21
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Колишнього голову одеського УДАРу, якого спіймали на хабарі, взяли під арешт
26 грудня 2024, 19:07
На Дніпропетровщині викрили шахрая, який заробив 100 тис. грн на продажі неіснуючих дров
26 грудня 2024, 18:12
11 років за зраду: в Миколаєві на нари відправили поплічника РФ
26 грудня 2024, 18:01
На Київщині жінка перелазила через паркан та застрягла на штирі
26 грудня 2024, 17:49
Командира взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих, оголосили в розшук
26 грудня 2024, 17:38
Чиновник міськради на Харківщині намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову
26 грудня 2024, 17:22
Авіакатастрофа в Актау: як українські медіа допомогли російському ІПСО
26 грудня 2024, 17:06
У Білозерці на Херсонщині ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку
26 грудня 2024, 16:51
10 років за ДТП: на Буковині п'яна водійка на смерть збила чоловіка та втекла з місця ДТП
26 грудня 2024, 16:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »