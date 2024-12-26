Експосадовці столичного КП отримали підозри за привласнення 9 млн грн

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Колишнє керівництво столичного КП організувало схему з привласнення коштів громади Києва. Майже 9 млн грн були перераховані на фіктивну реконструкцію трамвайної лінії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Серед учасників оборудки з бюджетними коштами - вже колишній в. о. заступника гендиректора одного з найбільших столичних комунальних підприємств, що спеціалізується на перевезенні пасажирів, його підлеглий - ексначальник Дирекції з будівництва та утримання об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури, а також директор фірми-підрядника.

За даними слідства, керівник комунального підприємства у 2020 році вступив у змову з підпорядкованим йому начальником відокремленого підрозділу. Заступник гендиректора підприємства ініціював процедуру закупівлі щодо реконструкції трамвайної лінії на прилеглій ділянці до Дарницького залізничного вокзалу міста Києва. Для реалізації злочинного плану, як зазначається у повідомленні, зловмисники залучили у спільники директора малого приватного підприємства.

Таким чином службові особи компанії-перевізника створили штучні умови для участі та перемоги у процедурі закупівлі підконтрольної фірми-підрядника. При цьому, як наголошують правоохоронці, приватне підприємство не мало у своєму штаті сертифікованих працівників для розробки необхідної проєктної документації по об’єкту, тому фігуранти підробили підписи експертів, після чого уклали договір між сторонами угоди.

Після створення видимості законних підстав для перерахування коштів за документальне оформлення неіснуючих послуг майже 9 млн грн з бюджету міста були перераховані на рахунки фірми-підрядника у повному обсязі.

За заволодіння коштами бюджету територіальної громади в особливо великих розмірах фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої були причетні посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА). Під час спецоперації затримали адвоката – керівника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова. Він вимагав 1 млн доларів США хабара від підприємця.