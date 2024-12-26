Колишнього голову одеського УДАРу, якого спіймали на хабарі, взяли під арешт

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Адвокату й очільнику партії "Удар" на Одещині Олександру Суханову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю вийти під заставу у 37 мільйонів гривень

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, Суханов повідомив столичному підприємцю, що у нього є зв'язки у Київській міській раді, та він зможе допомогти з виділенням в оренду на 25 років земельної ділянки 0,5 га в парку "Наталка. Розв’язання цього питання він оцінив у 1 млн доларів США.

Напередодні у СБУ повідомили, що затримали адвоката й представника партії "Удар" "на гарячому", коли він саме отримував перший транш у сумі 900 тисяч доларів США.

Справу розслідують за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої були причетні посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА). Під час спецоперації затримали адвоката – керівника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова. Він вимагав 1 млн доларів США хабара від підприємця.