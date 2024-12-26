01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 19:43

Скандального ексвійськкома Борисова знову відправили у СІЗО

26 грудня 2024, 19:43
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід ексначальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову, підозрюваному у скоєнні низки злочинів

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Згідно з рішенням суду, Борисов перебуватиме під вартою, як і просила сторона звинувачення.

У прокуратурі вважають, що Борисов може переховуватись від суду за межами України. Захист, у свою чергу, наполягав на домашньому арешті із застосуванням електронного браслета.

Запобіжний захід передбачає можливість виходу підозрюваного під заставу, сума якої становить 402 млн гривень.

Нагадаємо, 25 грудня працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як він вийшов з СІЗО після внесення застави в 39,364 млн гривень.

ДБР вже скерувало до суду два обвинувальні акти проти військкома за корупційні та службові правопорушення, що передбачають позбавлення волі до 10 років.

28 травня у Києві правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава в 12 млн грн. Тоді експосадовцю оголосили нову підозру щодо легалізації незаконних доходів.

Також раніше повідомлялося, що Борисов під час перебування у СІЗО намагався оформити собі групу інвалідності.

арешт корупція ТЦК запобіжний захід Борисов Євген збагачення
Колишнього голову одеського УДАРу, якого спіймали на хабарі, взяли під арешт
26 грудня 2024, 19:07
Неякісні спальники для Нацгвардії на 30 млн грн: директору підприємства оголосили підозру
26 грудня 2024, 12:50
Депутата Полтавської міськради визнали винним у корупції, але суд звільнив його від покарання
24 грудня 2024, 21:14
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
"Безмежна корупція": Зеркаль розповіла, як чеський бізнес безуспішно намагався зайти в Полтаву
26 грудня 2024, 20:06
На Сумщині внаслідок масованого обстрілу загинув цивільний чоловік
26 грудня 2024, 19:15
Колишнього голову одеського УДАРу, якого спіймали на хабарі, взяли під арешт
26 грудня 2024, 19:07
Експосадовці столичного КП отримали підозри за привласнення 9 млн грн
26 грудня 2024, 18:39
На Дніпропетровщині викрили шахрая, який заробив 100 тис. грн на продажі неіснуючих дров
26 грудня 2024, 18:12
11 років за зраду: в Миколаєві на нари відправили поплічника РФ
26 грудня 2024, 18:01
На Київщині жінка перелазила через паркан та застрягла на штирі
26 грудня 2024, 17:49
Командира взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих, оголосили в розшук
26 грудня 2024, 17:38
Чиновник міськради на Харківщині намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову
26 грудня 2024, 17:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »