Скандального ексвійськкома Борисова знову відправили у СІЗО

фото: ДБР

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Згідно з рішенням суду, Борисов перебуватиме під вартою, як і просила сторона звинувачення.

У прокуратурі вважають, що Борисов може переховуватись від суду за межами України. Захист, у свою чергу, наполягав на домашньому арешті із застосуванням електронного браслета.

Запобіжний захід передбачає можливість виходу підозрюваного під заставу, сума якої становить 402 млн гривень.

Нагадаємо, 25 грудня працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як він вийшов з СІЗО після внесення застави в 39,364 млн гривень.

ДБР вже скерувало до суду два обвинувальні акти проти військкома за корупційні та службові правопорушення, що передбачають позбавлення волі до 10 років.

28 травня у Києві правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава в 12 млн грн. Тоді експосадовцю оголосили нову підозру щодо легалізації незаконних доходів.

Також раніше повідомлялося, що Борисов під час перебування у СІЗО намагався оформити собі групу інвалідності.