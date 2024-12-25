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25 грудня 2024, 16:35

Ховав хабар в унітазі: на Львівщині депутата облради затримали на вимаганні 1,2 млн гривень

25 грудня 2024, 16:35
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фото: ДБР
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Правоохоронці затримали депутата Львівської облради, а також його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Фігуранти намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом отримати від нього 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вони обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

Депутата облради та заступника мера одного з ОТГ затримали під час отримання ними 25 тисяч доларів, а також 190 тисяч гривень.

Фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

Нагадаємо, у у Києві СБУ затримала керівника партії "Удар", який вимагав 1 млн доларів за оренду землі в парку "Наталка".

ДБР хабар затримання здирництво депутат підприємці Львівська область
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