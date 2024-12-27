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27 декабря 2024, 15:25

Депутата Львовского облсовета Доманского, прятавшего доллары в унитазе, отправили под домашний арест

27 декабря 2024, 15:25
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фото: Общественное
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В пятницу утром, 27 декабря, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для депутата Львовского областного совета от партии "ЕС" Владимира Доманского — круглосуточный домашний арест. Его вместе с заместителем мэра Яворова Виталием Денегой подозревают в мошенничестве на тендерных закупках

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

На заседании прокурор Дмитрий Обихвост рассказал о деталях задержания. Так, 24 декабря, около 12:00, действовавший с Владимиром Доманским Виталий Денега получил 190 тысяч гривен.

Позже, около 14:00, депутат Львовского облсовета Доманский во время личной встречи по месту жительства получил от предпринимателя 19 тысяч долларов США. Было задокументировано несколько подобных эпизодов. В общей сложности подозреваемые, по данным следствия, завладели суммой 25 тысяч долларов и 190 тысяч гривен.

"В ходе досудебного расследования в указанном производстве задокументировано общение подозреваемого Доманского и заместителя мэра Яворова Денеги с потерпевшим, в ходе которых задокументированы обстоятельства просьб о предоставлении денежных средств в указанных суммах. Также задокументированы три факта передачи средств потерпевшим по требованию — подозрение" Обыхвост.

После передачи последней части денег произошел обыск и задержание. В доме Доманского стражи порядка осмотрели и идентифицировали деньги, которые обнаружили на месте. Это были те же купюры, которые предприниматель передал депутату незадолго до этого.

Прокурор добавил, что именно Владимир Доманский пытался уничтожить деньги, слив их в унитаз. В тот же день чиновников задержали.

"Владимиру Доманскому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 25 февраля 2025 года. Подозреваемый не может покидать место жительства и должен сдать на хранение документы для выезда за границу", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря правоохранители задержали депутата Львовского облсовета, а также его сообщника – заместителя городского головы одной из территориальных общин региона. Депутат прятал взятку в унитазе.

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