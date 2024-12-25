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25 декабря 2024, 17:10

Возле Львова столкнулись Mitsubishi и Renault: пострадали 4 человека

25 декабря 2024, 17:10
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фото: Нацполиция
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ДТП произошло вчера вечером, 24 декабря, в селе Сосновка Львовского района. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них — девушка-подросток

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 22:00 в пределах Сосновки на трассе "Киев-Чоп" столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и легковой фургон Renault Kangoo. "Японцем" руководил 35-летний житель Кировоградской области, а фургоном — 63-летний львовянин.

"В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения: водители обоих транспортных средств, пассажирка Renault Kangoo - 17-летняя львовянка, и пассажирка Mitsubishi Outlander - 39-летняя жительница Львовского района", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику ДТП грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что вблизи села Гончаровка во Львовской области столкнулись автомобили Volksvagen Tuaran и Kia Sorento. В ДТП пострадали шесть человек, среди них – двухлетняя девочка.

госпитализация ДТП следствие Нацполиция Львовская область травмы
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