У Києві затримали п’яного водія, який збив на переході дівчину та втік

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Поліція Києва затримала керманича позашляховика, який у стані алкогольного сп’яніння збив дівчину на пішохідному переході та втік із місця ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Аварія сталася на проспекті Оболонському минулого тижня. Водій автомобіля Chery Tiggo наїхав на 20-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину по нерегульованій "зебрі".

"Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу", — йдеться в повідомленні.

Після вчинення аварії 51-річний водій залишив місце ДТП.

Правоохоронці оперативно відстежили напрямок руху позашляховика й затримали його в Подільському районі столиці. Прилад "Драгер" показав 2,85 проміле алкоголю в крові керманича.

Чоловіка взяли під варту. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі із забороною керування транспортними засобами терміном до п’яти років.

Нагадаємо, депутат із Буковини, який скоїв п'яну смертельну ДТП, відбувся штрафом.