На Житомирщині автомобіль вилетів у кювет: є постраждалий

фото: поліція

ДТП сталася 23 грудня близько 23:00 на трасі поблизу села Хажина Бердичівського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Citroen C-Elysee не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. У результаті ДТП 41-річного водія госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 22 грудня на Львівщині маршрутка зіткнулася з авто. Загинув чоловік, є постраждалі.