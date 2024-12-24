На Житомирщині автомобіль вилетів у кювет: є постраждалий
ДТП сталася 23 грудня близько 23:00 на трасі поблизу села Хажина Бердичівського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій авто Citroen C-Elysee не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. У результаті ДТП 41-річного водія госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, ввечері 22 грудня на Львівщині маршрутка зіткнулася з авто. Загинув чоловік, є постраждалі.
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