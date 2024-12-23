ДТП з мікроавтобусом на Прикарпатті: у лікарнях залишаються 10 постраждалих
У ДТП, що трапилась 22 грудня в Надвірнянському районі, постраждали 13 людей. Наразі у лікарнях перебувають 10 травмованих. Водійку-винуватицю аварії затримали
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок аварії травми отримали водії та пасажири обох авто. Загалом до лікарень доставили 13 людей, з них один – неповнолітній.
Наразі в медзакладах залишаються 10 людей. У них травми різних ступенів важкості.
Водіїв перевірили на стан сп’яніння. Обоє були тверезі.
Поліцейські затримали 19-річну водійку Jaguar.
Нагадаємо, водійка Jaguar при обгоні не переконалася в безпечності маневру та зіткнулася на зустрічній смузі з мікроавтобусом Renault Trafik.
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