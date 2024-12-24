Пьяный водитель устроил ДТП во Львовской области: пострадала маленькая девочка

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Авария произошла в понедельник вечером, 23 декабря, в селе Сможе Стрыйского района. В результате аварии пострадали два человека, среди них — четырехлетняя девочка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 19:00 автомобиль Volkswagen Sharan выехал на обочину и опрокинулся.

"В результате ДТП водитель и его пассажирка, четырехлетняя жительница Самборского района, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи открыли уголовное производство. Виновнику аварии грозит лишение свободы сроком до трех лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что вблизи села Гончаровка во Львовской области столкнулись автомобили Volksvagen Tuaran и Kia Sorento. В ДТП пострадали шесть человек, среди них – двухлетняя девочка.