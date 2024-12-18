У Львові через електрочайник ледь не згоріла квартира: постраждав 18-річний хлопець
Пожежа сталася ввечері 17 грудня в 4-поверховому житловому будинку на вулиці Левандівській у Львові. Юнака ушпиталили до лікарні
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.
Виявилося, що займання виникло в квартирі на другому поверсі багатоповерхівки. Внаслідок пожежі продуктами горіння отруївся юнак 2006 року народження. Потерпілого ушпиталили до Львівської обласної клінічної лікарні.
"Попередньою імовірною причиною пожежі могло стати коротке замикання електрочайника", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 грудня в Ужгороді в палаючому будинку загинула 76-річна жінка.
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