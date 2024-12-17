На Львівщині врятували коня, який застряг у болоті
Інцидент стався вчора ввечері, 15 грудня, в селі Мальчиці Яворівського району. Надзвичайники врятували безпорадну тварину
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Львівській області.
Виявилося, що близько 17:40 кінь застряг у болоті та не міг вибратися. Господарі тварини також не змогли власними силами витягнути коня. Селяни звернулися до фахівців ДСНС.
"На місці події рятувальники селища Івано-Франкове за допомогою пожежних рукавів спільно з місцевими жителями витягнули тварину та передали її власникам", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Бориспільському районі Київщини, між містом Яготин та селом Божки, кінь із возом впав у траншею. Тварину, яка опинилася в пастці, врятували надзвичайники.
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