фото: ДСНС України у Львівській області

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Львівській області.

Виявилося, що близько 17:40 кінь застряг у болоті та не міг вибратися. Господарі тварини також не змогли власними силами витягнути коня. Селяни звернулися до фахівців ДСНС.

"На місці події рятувальники селища Івано-Франкове за допомогою пожежних рукавів спільно з місцевими жителями витягнули тварину та передали її власникам", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київщини, між містом Яготин та селом Божки, кінь із возом впав у траншею. Тварину, яка опинилася в пастці, врятували надзвичайники.