09:30  15 декабря
Большая огневая мощь: Украина модернизировала американские бронетранспортеры М113
05:05  15 декабря
Теракт у здания ТЦК в Днепре: правоохранители задержали подрывника
17:21  14 декабря
Сидели за скрытой стенкой: на Закарпатье остановили бус с уклонистами
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2024, 10:30

Под Львовом столкнулись легковушка, автопоезд и микроавтобус с пассажирами: 7 человек погибли, 3 травмированы

15 декабря 2024, 10:30
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Ужасное ДТП произошло сегодня утром, 15 декабря, недалеко от села Чижиков Львовского района. В результате масштабной аварии есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 05:30 на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

"От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, данные которых уточняются. Кроме того, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные заведения Львова - устанавливаются диагнозы", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, 9 декабря во Львовской области, в селе Плугов Золочевского района, легковушка столкнулась с микроавтобусом. Водителя и пассажирку госпитализировали.

Львов следствие авто смерти авария Львовская область грузовик смертельное ДТП микроавтобус
В Днепре произошло тройное ДТП: погиб мужчина, есть пострадавшие
13 декабря 2024, 11:36
На Львовщине электропоезд переехал мужчину: пострадавший погиб
13 декабря 2024, 08:45
В Ровно BMW сбил пешехода на тротуаре: 9-летний сын пьяного водителя в реанимации без сознания
13 декабря 2024, 03:35
Все новости »
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: в ОВА сообщили, как отработала ПВО
15 декабря 2024, 12:15
РФ атаковала Николаев ударными БПЛА: поврежден объект инфраструктуры, пострадали работники
15 декабря 2024, 11:50
Россияне ударили ракетой по Харькову: есть пострадавшая
15 декабря 2024, 11:28
Силы обороны уничтожили полевой склад БК и укрытия оккупантов в Харьковской области
15 декабря 2024, 11:10
Российская армия ударила по гражданской инфраструктуре Херсонщины: ранены 5 человек
15 декабря 2024, 10:55
Россияне ударили по Запорожской области из авиации и РСЗО: ранены гражданские
15 декабря 2024, 10:10
В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов "Калибрами" с моря
15 декабря 2024, 09:55
Большая огневая мощь: Украина модернизировала американские бронетранспортеры М113
15 декабря 2024, 09:30
Как будут отключать свет в Украине 15 декабря: в Укрэнерго показали графики
15 декабря 2024, 07:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »