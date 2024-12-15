Под Львовом столкнулись легковушка, автопоезд и микроавтобус с пассажирами: 7 человек погибли, 3 травмированы

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Ужасное ДТП произошло сегодня утром, 15 декабря, недалеко от села Чижиков Львовского района. В результате масштабной аварии есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 05:30 на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

"От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, данные которых уточняются. Кроме того, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные заведения Львова - устанавливаются диагнозы", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, 9 декабря во Львовской области, в селе Плугов Золочевского района, легковушка столкнулась с микроавтобусом. Водителя и пассажирку госпитализировали.