Вывозили 20 тонн ежемесячно: на Львовщине чиновники воровали горючее из воинской части

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили масштабную схему хищения горючего в одной из воинских частей во Львовской области. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Преступную схему организовал исполняющий обязанности начальника состава горюче-смазочных материалов воинской части. К сделке он привлек начальника хранилища горючего и двух подчиненных солдат. Продавал краденое горючее местный житель Львовщины.

По указанию начальника склада солдаты сливали горючее в отдельные емкости и вывозили с территории части в частный дом. Затем местный житель искал клиентов, продавал горючее, а заработанные деньги делили между всеми участниками группы.

"Задокументировано хищение горючего с апреля по декабрь этого года. По данным следствия, ежемесячно с территории части вывозили не менее 20 тонн топлива", — говорится в сообщении.

ГБР сообщило организатору и четырем участникам группы о подозрении в похищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Четверым подозреваемым уже избрали меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога – по 1,5 млн грн для двух фигурантов и по 908 тысяч грн для остальных. Еще одному из подозреваемых суд назначил круглосуточный домашний арест.

Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых. Среди изъятого: деньги, более 5 тонн топлива, документы, подтверждающие преступную деятельность.

"Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных лиц", - добавили в ГБР.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника подразделения одной из воинских частей Донецкой области шантажом заставлял бойцов работать на свою семью.