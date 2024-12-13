На Полтавщині потяг збив жінку
Подія сталася 11 грудня близько 16:30 на проміжній залізничній станції "Ромни-Гадяч" у селі Петрівка-Роменська Миргородського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Локомотив зачепив 68-річну місцеву жительку, яка рухалась вздовж залізничної колії. Травмовану жінку госпіталізували, їй надають необхідну меддопомогу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують обставини події.
Нагадаємо, ввечері 10 грудня в Одесі під колесами пасажирського поїзда загинув чоловік. Особа загиблого встановлюється.
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