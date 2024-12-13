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Смертельное ДТП произошло поздно вечером, 11 декабря, на станции "Добротвор" в селе Кошаковские Шептицкого района. Погибшим оказался житель Шептицкого

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в 22:30 электропоезд сообщением "Львов-Сокаль" переехал 44-летнего жителя Шептицкого.

"От полученных в результате наезда травм мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство. Машинисту электропоезда грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического события.

Напомним, 10 декабря на станции "Застава-1" в Одессе под колесами пассажирского поезда погиб человек.