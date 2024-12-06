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06 грудня 2024, 16:25

На Львівщині затримали учасника міжнародного наркосиндикату, якого 6 років розшукував Інтерпол

06 грудня 2024, 16:25
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фото: СБУ
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У Львівській області контррозвідка Служби безпеки виявила й затримала учасника міжнародного наркосиндикату. Зловмисник шість років перебував у розшуку по лінії Інтерполу

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Затриманим є громадянин сусідньої країни ЄС. Фігурант був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося контрабандою і збутом наркотиків та психотропів на території Євросоюзу.

Аби уникнути кримінальної відповідальності він прибув в Україну, де сподівався сховатися від правосуддя. Однак СБУ провела багатоетапну спецоперацію та зірвала злочинні плани фігуранта.

Наразі затриманий перебуває під вартою до вирішення питання екстрадиції.

"Проводяться заходи щодо подальшої передачі іноземця до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук", — йдеться в повідомленні СБУ.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який сім років перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Його затримали в Києві.

СБУ наркотики затримання розшук Інтерпол Львівська область наркомережа
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