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Митники зупинили іноземця, який намагався ввезти в Україну через Рава-Руську, російські рублі та іншу незадекларовану іноземну валюту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Львівську митницю.

Громадянина Молдови зупинили у пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне", він прибув туди на Opel Movano.

Для проходження митного контролю водій обрав смугу "зелений коридор", але під час огляду авто митники виявили серед особистих речей водія не задекларовану готівку: 3 350 євро, 80 тис. російських рублів і понад 19 тис. доларів США.

За цим фактом було складено адмінпроткол.

Нагадаємо, раніше на пункті пропуску "Шегині-Медика" на Львівщині митники виявили автомобіль Volkswagen Crafter під керуванням 37-річного громадянина Польщі, який перевозив контрабанду брендового взуття та сумок.