На Львовщине задержали участника международного наркосиндиката, которого 6 лет разыскивал Интерпол
Во Львовской области контрразведка Службы безопасности обнаружила и задержала участника международного наркосиндиката. Злоумышленник шесть лет находился в розыске по линии Интерпола
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задержан гражданин соседней страны ЕС. Фигурант был участником организованной преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов на территории Евросоюза.
Чтобы избежать уголовной ответственности, он прибыл в Украину, где надеялся скрыться от правосудия. Однако СБУ провела многоэтапную спецоперацию и сорвала преступные планы фигуранта.
Задержанный находится под стражей до решения вопроса экстрадиции.
"Проводятся мероприятия по дальнейшей передаче иностранца в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск", - говорится в сообщении СБУ.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила участника международной террористической организации "Исламское государство", семь лет находившегося в розыске по линии Интерпола. Его задержали в Киеве.