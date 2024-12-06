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Во Львовской области контрразведка Службы безопасности обнаружила и задержала участника международного наркосиндиката. Злоумышленник шесть лет находился в розыске по линии Интерпола

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержан гражданин соседней страны ЕС. Фигурант был участником организованной преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов на территории Евросоюза.

Чтобы избежать уголовной ответственности, он прибыл в Украину, где надеялся скрыться от правосудия. Однако СБУ провела многоэтапную спецоперацию и сорвала преступные планы фигуранта.

Задержанный находится под стражей до решения вопроса экстрадиции.

"Проводятся мероприятия по дальнейшей передаче иностранца в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск", - говорится в сообщении СБУ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила участника международной террористической организации "Исламское государство", семь лет находившегося в розыске по линии Интерпола. Его задержали в Киеве.