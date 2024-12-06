Пенсіонеру зі Львівщини, який на прохання сусідки забив до смерті собаку, загрожує в'язниця

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Правоохоронці Львівської області повідомили про підозру 84-річному чоловікові в жорстокому поводженні з тваринами. Чоловік забив палицею собаку

Про це повідомили поліції Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився у вересні 2024 року. Як розповіли у поліції, чоловік на прохання сусідки прив'язав собаку до дерева, після чого завдав тварині щонайменше чотири удари по голові дерев'яною палицею.

Ці травми спричинили смерть тварини.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за статтею Кримінального кодексу про жорстоке поводження з тваринами. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 51-річного киянина підозрюють у жорстокому поводженні з собакою, якого він ударив ногою на вулиці після конфлікту в поштовому відділенні.