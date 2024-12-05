У Львові розшукують водія, який збив людину та втік із місця ДТП

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Аварія з постраждалим сталася ввечері, 3 грудня, на вулиці Пилипа Орлика у Львові. Поліція розшукує водія-втікача

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, близько 21:20 невідомий водій невстановленої автівки збив 76-річного пішохода. Після вчинення аварії керманич поїхав із місця події.

"Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів.

Усіх громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини цієї аварії, просять телефонувати на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.

Нагадаємо, на Львівщині вантажівка Mercedes-Benz Atego збила 65-річного велосипедиста. Мешканець села Велике Колодно Львівського району помер у лікарні.