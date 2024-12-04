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04 грудня 2024, 11:05

На Львівщині вантажівка збила велосипедиста: чоловік помер у лікарні

04 грудня 2024, 11:05
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася у понеділок, 2 грудня, поблизу села Велике Колодно Львівського району. Велосипедист помер у лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, близько 17:25 на автодорозі "Куликів-Великосілки" вантажівка Mercedes-Benz Atego збила 65-річного місцевого жителя, який їхав на велосипеді. За кермом фури перебував 64-річний житель одного з сіл Львівського району.

"Внаслідок ДТП кермувальник двоколісного отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, де, незважаючи на зусилля медиків, помер", — йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водію вантажівки загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, у Миколаєві вантажівка на "зебрі" переїхала пішохода. Чоловік помер на місці ДТП.

Раніше повідомлялося, що поблизу села Гончарівка на Львівщині зіткнулися автомобілі Volksvagen Tuaran та Kia Sorento. В ДТП постраждали шестеро людей, серед них – дворічна дівчинка.

смерть розслідування аварія Львівська область вантажівка велосипед смертельна ДТП
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