Загибель дитини в ДТП у Дніпрі: 19-річному водієві обрали запобіжний захід

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Суд у Дніпрі 3 грудня обрав запобіжний засіб підозрюваному у вчиненні дорожньої аварії, внаслідок якої загинула 10-річна дитина

Про це повідомляє Суспільне Дніпро, передає RegioNews.

Адвокат підозрюваного просив про перенесення засідання для ознайомлення зі справою. Сторона звинувачення висловила побоювання, що інший неповнолітній пасажир BMW, якому також повідомили про підозру, може покинути Україну.

19-річний підозрюваний не визнає провини та відмовився відповідати, чи перебував за кермом на момент аварії.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Чоловік повинен перебувати під вартою щонайменше до 30 січня 2025 року.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася ввечері 1 грудня на вулиці Набережна Заводська у Дніпрі. 10-річна дівчинка загинула на місці, ще чотирьох потерпілих, серед яких двоє дітей, ушпиталили до лікарні.

Правоохоронці 2 грудня оголосили підозру 19-річному мешканцю Дніпра, який скоїв смертельну ДТП.