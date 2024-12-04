На Львівщині зіткнулися Honda та Lexus: постраждали 4 людини
ДТП із постраждалими трапилася вдень 2 грудня неподалік села Новий Став Львівського району. Потерпілих доставили до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.
За матеріалами слідства, близько 16:30 на автодорозі "Львів-Луцьк" зіткнулися автомобілі Honda HR-V та Lexus NX 200. За кермом першого легковика перебував 41-річний львів’янин, а другим автомобілем керувала 42-річна жителька Львова.
"Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів, а також дві пасажирки Lexus NX 200, львів’янки віком 33 і 42 роки, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, поблизу села Гончарівка на Львівщині зіткнулися автомобілі Volksvagen Tuaran та Kia Sorento. В ДТП постраждали шестеро людей, серед них – дворічна дівчинка.