Во Львове разыскивают водителя, сбившего человека и скрывшегося с места ДТП

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Авария с пострадавшим произошла вечером 3 декабря на улице Филиппа Орлика во Львове. Полиция разыскивает беглого водителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 21:20 неизвестный водитель неустановленного автомобиля сбил 76-летнего пешехода. После совершения аварии он уехал с места происшествия.

"В результате ДТП пожилой мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет. В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Всех граждан, владеющие любой информацией, которая поможет установить обстоятельства этой аварии, просят звонить на оперативную линию 102 или в ближайшее подразделение полиции.

Напомним, на Львовщине грузовик Mercedes-Benz Atego сбил 65-летнего велосипедиста. Житель села Большое Колодно Львовского района скончался в больнице.