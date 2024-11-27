У військовополоненого із табору на Львівщині конфіскували iPhone 13

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Суд постановив конфіскувати телефон iPhone 13, який виявили у чоловіка у таборі для військовополонених на Львівщині

Про це йдеться у постанові Шевченківського райсуду Львова від 24 листопада, передає RegioNews.

Чоловік, у якого вилучили телефон, перебував у таборі "Захід 4”. У матеріалах справи зазначається, що охорона помітила "підозрілу поведінку" чоловіка. Після цього йому запропонували добровільно видати предмети, якими військовополоненим заборонено користуватися. Після цього він добровільно видав мобільний телефон iPhone 13.

На Максима К. склали протокол за приховування від огляду предметів, які заборонені для користування військовополоненими.

Суддя постановив конфіскувати Iphone 13 в дохід держави й стягнути з порушника 255 грн штрафу. Крім того, він має сплатити 606 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити, подавши апеляцію протягом 10 днів.

Нагадаємо, раніше звільнений з російського полону контрактник отримав шість років в'язниці за дезертирство.