У военнопленного из лагеря во Львовской области конфисковали iPhone 13

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Суд постановил конфисковать телефон iPhone 13, который был обнаружен у мужчины в лагере для военнопленных во Львовской области

Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда Львова от 24 ноября, передает RegioNews.

Мужчина, у которого изъяли телефон, находился в лагере "Запад 4". В материалах дела отмечается, что охрана заметила "подозрительное поведение" мужчины. После этого ему было предложено добровольно сдать предметы, которыми военнопленным запрещено пользоваться. После этого он выдал мобильный телефон iPhone 13.

На Максима К. составили протокол за сокрытие от осмотра предметов, запрещенных для пользования военнопленными.

Судья постановил конфисковать Iphone 13 в доход государства и взыскать с нарушителя 255 грн штрафа. Кроме того, он должен оплатить 606 грн судебного сбора. Постановление можно обжаловать, подав апелляцию в течение 10 дней.

Напомним, ранее освобожденный из российского плена контрактник получил шесть лет тюрьмы за дезертирство.