Головного дорожника Львівщини підозрюють у фіктивному працевлаштуванні чоловіків, — ЗМІ

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СБУ веде розслідування щодо можливого фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку у Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (раніше Служба автомобільних доріг)

Про це повідомляє сайт NGL.media з посиланням на матеріали справи, передає RegioNews.

Слідство вважає, що за ініціативи керівника Служби Олега Берези в установу влаштували на роботу щонайменше двох чоловіків.

За версією слідства, наприкінці червня двоє військовозобовʼязаних чоловіків влаштувалися на роботу у Службу відновлення, аби отримати бронювання й уникнути мобілізації. Обидва отримали посади провідних інженерів відділу моніторингу об’єктів інфраструктури Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, однак фактично не відвідували робочі місця.

Слідчі СБУ вважають, що до цієї схеми причетний керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Олег Береза. Він нібито давав вказівки підлеглим, аби ті оформили працевлаштували військовозобов’язаних чоловіків.

У коментарі журналістам Олег Береза повідомив, що не погоджується з обвинуваченням слідчих СБУ і стверджує, що ні він, ні його колеги не могли займатися протизаконною діяльністю.

На запитання, чи ходять на роботу двоє провідних інженерів, що фігурують у цій справі, він відповів ствердно.

В межах провадження слідчі провели обшуки вдома в Олега Берези, де вилучили 25,7 тис. доларів та айфон. Також слідчі провели обшуки у львівському офісі Служби відновлення, де вилучили низку документів, які можуть слугувати доказами у справі. Всі вилучені під час обшуків речі суд арештував. Офіційно підозр у цій справі ще нікому не вручали.

Олег Береза очолює Службу автодоріг Львівщини з 2019 року.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині затримали депутатку міськради, яка влаштовувала чоловіків на фіктивне навчання.