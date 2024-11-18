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18 ноября 2024, 12:09

Главного дорожника Львовщины подозревают в фиктивном трудоустройстве мужчин, — СМИ

18 ноября 2024, 12:09
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СБУ ведет расследование возможного фиктивного трудоустройства мужчин призывного возраста в Службу восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области (ранее Служба автомобильных дорог)

Об этом сообщает сайт NGL.media со ссылкой на материалы дела, передает RegioNews.

Следствие считает, что по инициативе руководителя Службы Олега Березы в учреждение устроили на работу не менее двух мужчин.

По версии следствия, в конце июня двое военнообязанных мужчин устроились на работу в Службу восстановления, чтобы получить бронирование и избежать мобилизации. Оба получили должности ведущих инженеров отдела мониторинга объектов инфраструктуры Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, однако фактически не посещали рабочих мест.

Следователи СБУ считают, что к этой схеме причастен руководитель Службы восстановления и развития инфраструктуры Олег Береза.

В комментарии журналистам Олег Береза сообщил, что не согласен с обвинением следователей СБУ и утверждает, что ни он, ни его коллеги не могли заниматься противозаконной деятельностью.

На вопрос, ходят ли на работу два ведущих инженера, фигурирующих в этом деле, он ответил утвердительно.

В ходе производства следователи провели обыски дома у Олега Березы, где изъяли 25,7 тыс. долларов и айфон. Также следователи провели обыски во львовском офисе Службы восстановления, где изъяли ряд документов, которые могут служить доказательствами по делу. Все изъятые в ходе обысков вещи суд арестовал. Официально подозрений по этому делу еще никому не вручали.

Олег Береза возглавляет Службу автодорог Львовской области с 2019 года.

Напомним, ранее на Черниговщине задержали депутат горсовета, которая устраивала мужчин на фиктивное обучение.

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