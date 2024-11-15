Стрілянина в людину під час перевірки документів ТЦК на околиці Києва: хулігану загрожує до 7 років тюрми

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У селі Щасливе на Київщині під час роботи групи оповіщення чоловік у військовій формі влаштував стрілянину. Поліція розпочала розслідування відносно "представника добровольчого формування", який діяв за наказом ТЦК, і застосував зброю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області

За матеріалами слідства, група оповіщення згідно наказу ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств Київщини. Під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства.

Зазначається, що в цей момент "представник добровольчого формування", який перебував у групі оповіщення, за власної ініціативи став його наздоганяти. Чоловік здійснив два постріли у повітря. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Дії одного із представників групи оповіщення кваліфіковані як хуліганство. Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи", — йдеться в повідомленні.

Тепер ініціативному стрільцю загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Міноборони розпочали перевірку щодо стрілянини працівником ТЦК на Київщині. У відомстві вивчають інформацію щодо інциденту та не заперечують, що на цих кадрах співробітник ТЦК.

Раніше у соцмережах з'явилося відео, на якому нібито співробітник ТЦК стріляє у чоловіка. У поліції, коментуючи відео, заявили, що стріляв "представник добровольчого формування територіальної громади".