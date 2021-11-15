У Харкові п'яний співробітник поліції спровокував дві ДТП

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У Харкові розслідують обставини двох аварій на Салтівському шосе. Після першого зіткнення водій спробував сховатися, проте врізався ще в дві машини

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Автомобільний Харків".

У соцмережах також опублікували хронологію можливих дій порушника.

"Він здійснює перше ДТП на нових будинках і тікає. О 17:05 він вдаряє Пріору на перехресті Салтівського шосе і проспекту Ландау і продовжує тікати. Не доїжджаючи до 8-го хлібозаводу він на великій швидкості таранить Шевроле і зачіпає ще один автомобіль. Від удару він втрачає управління, його розгортає і він летить через бордюр, через що перевертається", - стверджують користувачі соцмереж.

Пізніше з'явилася інформація про те, що за кермом Мitsubishi оutlander перебував співробітник поліції з Сумської області. Цю інформацію підтвердили власні джерела в правоохоронних органах.

За нашими даними, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху"). Зараз у лікарні перебуває водій Chevrolet Aveo і сам поліцейський.

За попередньою інформацією, він був п'яний.