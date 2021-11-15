14:20  15 листопада
Україна може ввести надзвичайний стан у п'яти областях через загострення на кордоні Білорусі
11:14  15 листопада
Корнієнко пропонуватиме Шуляк на посаду голови партії - офіційна заява "Слуги народу"
12:16  15 листопада
Київ і 17 областей залишаються в "червоній" зоні
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2021, 12:47

У Харкові п'яний співробітник поліції спровокував дві ДТП

15 листопада 2021, 12:47
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові розслідують обставини двох аварій на Салтівському шосе. Після першого зіткнення водій спробував сховатися, проте врізався ще в дві машини

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Автомобільний Харків".

У соцмережах також опублікували хронологію можливих дій порушника.

"Він здійснює перше ДТП на нових будинках і тікає. О 17:05 він вдаряє Пріору на перехресті Салтівського шосе і проспекту Ландау і продовжує тікати. Не доїжджаючи до 8-го хлібозаводу він на великій швидкості таранить Шевроле і зачіпає ще один автомобіль. Від удару він втрачає управління, його розгортає і він летить через бордюр, через що перевертається", - стверджують користувачі соцмереж.

Пізніше з'явилася інформація про те, що за кермом Мitsubishi оutlander перебував співробітник поліції з Сумської області. Цю інформацію підтвердили власні джерела в правоохоронних органах.

За нашими даними, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху"). Зараз у лікарні перебуває водій Chevrolet Aveo і сам поліцейський.

За попередньою інформацією, він був п'яний.

Харків ДТП аварія

Водія Toyota Land Cruiser, який збив підлітків у Харкові, взяли під варту на два місяці
13 листопада 2021, 12:52
Водій Toyotа, який збив двох дітей у Харкові, вживав метадон – прокуратура
12 листопада 2021, 18:20
"Діти народилися не те, що в сорочці, а в якійсь дублянці": з'явилися деталі гучного ДТП в Харкові
12 листопада 2021, 14:18
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram