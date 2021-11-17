На Харківщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами. Водій загинув на місці

Фото: ДСНС

В Чугуївському районі Харківської області поблизу села Гракове на трасі “Харків-Київ-Довжанський” 16 листопада о 23:03 трапилась дорожньо-транспортна пригода, під час якої загинув водій мікроавтобусу

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

"Водій мікроавтобусу "Ford Transit" не впорався з керуванням і допустив перекидання свого авто. Внаслідок ДТП 53-річний водій загинув відразу. В салоні перебували також 4 пасажирів, котрі зазнали незначних травм. Один з них від госпіталізації відмовився, решту госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що для деблокування тіла загиблого водія рятувальники залучили дорожню техніку, щоб поставити автомобіль на колеса, а потім за допомогою спеціального інструменту зрізали передні двері та дістали тіло загиблого з машини.

Як повідомлялося, у Харкові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Автомобіль Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda".