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16 листопада 2021, 12:18

У Києві маршрутка намагалася "проскочити" на червоний і врізалася в таксі, постраждала пасажирка

16 листопада 2021, 12:18
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Фото: iз відкритих джерел
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У Деснянському районі Києва на Троєщині маршрутка врізалася в авто таксі Skoda, постраждала одна людина і потрапила до лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Телеграм-канал Magnolia TV.

Аварія в Києві трапилася на перетині вулиць Маяковського і Закревського, постраждала пасажирка таксі.

За словами водія таксі, він їхав по вулиці Маяковського на зелене світло світлофора, а водій маршрутки одночасно спробував "проскочити" на червоний.

Таксист також сказав, що його пасажирка не пристебнулася і вдарилася головою.

"Таксист... хотів піти від удару, але боявся протаранити зустрічний транспорт. Тому маршрутка врізалася в автомобіль Skoda. Що стосується водія маршрутного таксі, то чоловік запевняв, що правила не порушував. Однак очевидці додали, що маршрутка дійсно поїхала на заборонений сигнал", - йдеться на каналі.

У маршрутці під час аварії перебували три людини, обійшлося без травмованих.

Раніше ми писали, що в Харкові розслідують обставини двох аварій на Салтівському шосе. Після першого зіткнення водій спробував сховатися, проте врізався ще в дві машини.

Київ ДТП аварія таксі маршрутки

 
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