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17 ноября 2021, 19:46

В серьезном ДТП на Львовщине пострадали восемь школьников

17 ноября 2021, 19:46
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Фото: из открытых источников
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Во Львовской области возле села Бышев столкнулись школьный автобус с детьми и грузовик. Пострадало восемь школьников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Авария произошла в 8:30, когда автобус вез детей на учебу. За рулем автобуса находился 54-летний местный житель. Грузовиком DAFруководил 28-летний житель одного из сел Червоноградского района.

На момент ДТП в автобусе было 12 детей. 16-летнего парня госпитализировали. В ДТП пострадали еще семь несовершеннолетних. Их диагнозы устанавливаются.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Виновнику ДТП грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Ранее мы писали, что в Харькове расследуют обстоятельства двух аварий на Салтовском шоссе. После первого столкновения водитель попытался скрыться, однако врезался еще в две машины.

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