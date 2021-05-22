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22 мая 2021, 16:08 368

На Львовщине "черный" лесоруб ранил полицейского

22 мая 2021, 16:08 368
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Фото: ГУ Нацполиции Львовской области
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В Бродовском лесхозе на Львовщине 19-летний парень отстреливался от полиции и лесников, документировавших незаконную рубку леса

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области.

21 мая, около 22.40, лесники сообщили в полицию о том, что в одном из лесных массивов ГП "Бродовский лесхоз" нашли телегу с бревнами от срубленных сосен.

В полночь во время документирования преступления, с противоположного берега реки, неизвестный выстрелил из ружья и ранил 20-летнего сотрудника полиции, с которым были двух лесничих – 34-летний мастер леса и 49-летний инженер лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле.

В результате нападения полицейский с проницаемым огнестрельным ранением шеи госпитализирован, лесничих осмотрели врачи и отпустили домой.

Вскоре правоохранители установили и задержали злоумышленника. Это-19-летний местный житель.

Следователи открыли уголовное производство за посягательство на жизнь правоохранителя. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, до суда направлен обвинительный акт в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" по факту служебной халатности, из-за которой государству нанесен ущерб более чем на 24 млн грн.

лес стрельба полиция ранение Львовская область

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