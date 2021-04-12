В "красном" Львове могут ослабить карантин

В городе хотят открыть рынки и отправить детей младших классов в школу

В городе хотят открыть рынки и отправить детей младших классов в школу

Фото: из открытых источников

До завтра во Львове должны принять решение о возможности ослабления карантина для рынков и учащихся 1-4 классов. Также на этой неделе в городе должны провакцинировать работников тех отраслей, которые обеспечивают жизнедеятельность Львова.

Как передает RegioNews, об этом рассказал Андрей Садовый, мэр Львова.

Хотим сделать некоторые ослабления карантина, поэтому сегодня будем консультироваться с Минздравом, ведь мы находимся в "красной зоне", и есть определенные государственные нормы, что может работать, а что нет. Также городской штаб по противодействию коронавируса сегодня будет анализировать ситуацию и все показатели. Желание ослаблять карантин есть, в частности относительно работе рынков или очного обучения учащихся начальных классов", - сообщил Андрей Садовый.

По его словам во Львове хотят перейти к более массовой вакцинации. Вакцинировать коммунальщиков и педагогов.

Напомним, ранее Садовый заявил, что во Львове могут остановить авиационное и железнодорожное сообщение.