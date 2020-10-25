Екзит-пол: Філатов не перемагає в першому турі виборів мера Дніпра

Чинний мер зібрав майже 45% голосів замість необхідних для перемоги в першому турі 50%+1 голос

Чинний мер зібрав майже 45% голосів замість необхідних для перемоги в першому турі 50%+1 голос

Фото з відкритих джерел

У Дніпрі відбудеться другий тур виборів мера в якому зустрінуться чинний міський голова Борис Філатов та представник партії «Громадська сила» Загід Краснов.

Попередні результати виборів мера Дніпра за даними екзитполу студії Савіка Шустера, виглядають так, повідомляє RegioNews: 1. Борис Філатов - 44,47% 2. Загід Краснов - 14,44% 3. Олександр Вілкул - 11,27% 4. Сергій Риженко - 10,60% 5. Сергій Нікітін - 8,81% На виборах в Дніпровський міськрада ситуація наступна: Нагадаємо, Екзит-пол: в Одесі Труханова доведеться боротися за крісло мера у другому турі.

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