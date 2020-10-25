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25 жовтня 2020, 20:58 13

Екзит-пол: Філатов не перемагає в першому турі виборів мера Дніпра

25 жовтня 2020, 20:58 13
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Чинний мер зібрав майже 45% голосів замість необхідних для перемоги в першому турі 50%+1 голос
Чинний мер зібрав майже 45% голосів замість необхідних для перемоги в першому турі 50%+1 голос
Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі відбудеться другий тур виборів мера в якому зустрінуться чинний міський голова Борис Філатов та представник партії «Громадська сила» Загід Краснов.

Попередні результати виборів мера Дніпра за даними екзитполу студії Савіка Шустера, виглядають так, повідомляє RegioNews:

1. Борис Філатов - 44,47%

2. Загід Краснов - 14,44%

3. Олександр Вілкул - 11,27%

4. Сергій Риженко - 10,60%

5. Сергій Нікітін - 8,81%

На виборах в Дніпровський міськрада ситуація наступна:

Нагадаємо, Екзит-пол: в Одесі Труханова доведеться боротися за крісло мера у другому турі.

вибори мер Дніпровська міськрада Дніпро Борис Філатов другий тур екзит-пол
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